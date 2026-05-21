Dramma a Campi Salentina | malore fatale in azienda muore un imprenditore
Un imprenditore è deceduto oggi pomeriggio in modo improvviso all’interno della propria azienda agricola situata alla periferia di Campi Salentina, in provincia di Lecce. L’uomo, di cui non sono stati resi noti i dettagli, si trovava sul luogo quando ha accusato un malore e si è accasciato. Nonostante i tentativi di soccorso, è stato dichiarato morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.
CAMPI SALENTINA – Stroncato da un infarto mentre si trova all’interno della sua azienda. Nulla da fare per Salvatore Falangone, morto intorno alle 17 di oggi alla periferia di Campi Salentina, nella campagna di proprietà in direzione di Salice Salentino, sede della sua ditta agricola. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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