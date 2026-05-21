Dramma a Campi Salentina | malore fatale in azienda muore un imprenditore

Un imprenditore è deceduto oggi pomeriggio in modo improvviso all’interno della propria azienda agricola situata alla periferia di Campi Salentina, in provincia di Lecce. L’uomo, di cui non sono stati resi noti i dettagli, si trovava sul luogo quando ha accusato un malore e si è accasciato. Nonostante i tentativi di soccorso, è stato dichiarato morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui