Una studentessa di 20 anni durante un soggiorno Erasmus è deceduta all'estero. La morte, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha generato preoccupazione tra familiari e amici. Le autorità locali stanno indagando sulla vicenda, mentre i messaggi di supporto sono stati inviati ai familiari della giovane. La famiglia ha richiesto rispetto per la privacy mentre si attende l’esito delle verifiche sulle cause del decesso.

Un silenzio che all’inizio sembra solo una distrazione, poi diventa ansia. Le ore passano, i messaggi restano senza risposta e quel vuoto improvviso comincia a fare paura. A Palermo, in queste ore, c’è una famiglia che vive l’incubo che nessuno vorrebbe nemmeno immaginare. La storia arriva dal Portogallo, da una cittadina tranquilla dove tanti ragazzi vanno per studiare e sentirsi, per la prima volta, davvero adulti. Lì, lontano da casa, si è consumato un dramma che ha lasciato tutti senza fiato: una giovane italiana è stata trovata senza vita nell’appartamento in cui viveva durante il suo periodo all’estero. Lei si chiamava Sofia Barillà, aveva 20 anni ed era partita per un’esperienza Erasmus che sarebbe dovuta durare sei mesi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Dramma lontano da casa: Sofia muore a 20 anni durante l’Erasmus, è giallo

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