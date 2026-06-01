Dramma in Portogallo trovata morta in casa studentessa italiana di 22 anni

Una studentessa italiana di 22 anni è stata trovata morta nella sua casa a Caldas da Rainha, Portogallo. La ragazza, in Erasmus, trascorreva sei mesi nel paese. La polizia ha avviato le indagini senza comunicare ulteriori dettagli. La famiglia è stata informata. La causa del decesso non è ancora nota.

Sofia Barillà, una studentessa palermitana di 22 anni è morta mentre stava trascorrendo sei mesi di Erasmus a Caldas da Rainha, Portogallo. La giovane, che studiava Biomedica, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. I familiari, assistiti dalla Farnesina, sono già in volo per raggiungerla. Non si conoscono ancora i motivi del decesso. Per accertarli sarà eseguita l’autopsia. Si sospetta comunque che sia morta per cause naturali. Secondo quanto riferisce Adnkronos l’ambasciata a Lisbona sta seguendo il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione. Trump attacca Papa Leone: «Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trovata morta in casa in Portogallo Sofia Barillà, studentessa italiana di 20 anniUna studentessa italiana di 20 anni, partecipante al programma Erasmus, è stata trovata morta nel suo appartamento a Caldas da Rainha, in Portogallo.

Tragedia in Portogallo, palermitana di 20 anni in Erasmus trovata morta in casaUna studentessa di 20 anni di Palermo è stata trovata morta nella sua abitazione in Portogallo.

Temi più discussi: Energie rinnovabili, la Consulta accoglie il ricorso della Regione contro lo Stato – Che cosa succede ora; Emigrazione dei sardi in Germania: aiutaci a costruire la memoria; Assegno unico, ancora poco tempo per presentare l’Isee: ecco come non perdere gli arretrati e le scadenze; Abolizione dell’addizionale, Ryanair attacca la Regione: Hanno rifiutato il nostro piano, avrebbe generato 900 posti di lavoro.

Dramma lontano da casa: Sofia muore a 20 anni durante l’Erasmus, è gialloProfondo dolore a Palermo per la morte di Sofia B., studentessa di appena 20 anni, trovata senza vita nel suo appartamento in Portogallo, dove stava ... thesocialpost.it

Portogallo, studentessa italiana 20enne morta in Erasmus, cause ancora ignoteUna notizia terribile tinge di nero questo primo giugno e arriva direttamente dal Portogallo meta di pellegrinaggio di molti giovani studenti universitari che scelgono gli atenei della nazione europea ... notizie.it