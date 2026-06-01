Dramma del disagio | anziana di 90 anni morta da diversi giorni nella sua abitazione

Notizia in breve

Una donna di 90 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, dove si trovava da diversi giorni. La scoperta è avvenuta questa mattina a Villa Convento, frazione divisa tra Lecce e Novoli. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso né sul motivo per cui fosse rimasta sola a lungo. Le autorità stanno svolgendo verifiche sulla situazione e sulla causa del decesso.