Dramma del disagio | anziana di 90 anni morta da diversi giorni nella sua abitazione
Una donna di 90 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, dove si trovava da diversi giorni. La scoperta è avvenuta questa mattina a Villa Convento, frazione divisa tra Lecce e Novoli. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso né sul motivo per cui fosse rimasta sola a lungo. Le autorità stanno svolgendo verifiche sulla situazione e sulla causa del decesso.
NOVOLI – Nel corso della mattinata, la comunità di Villa Convento (frazione divisa fra Lecce e Novoli) è stata scossa da una triste e dolorosa scoperta.I militari della stazione dei carabinieri di Novoli sono intervenuti in un’abitazione di via Verdi, alla periferia del borgo, dove è stato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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