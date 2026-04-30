Dramma a Sogliano Cavour | a fuoco un' abitazione muore un’anziana disabile

Una serata di tragedia si è verificata a Sogliano Cavour, dove un incendio ha interessato un’abitazione in via Cairoli. Durante l’intervento dei vigili del fuoco, è stato rinvenuto senza vita una donna di 84 anni, che risultava disabile. I soccorritori sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e per cercare eventuali altri presenti nell’edificio. La dinamica dell’incendio è ancora oggetto di indagini.

SOGLIANO CAVOUR – Una serata di dramma e dolore ha sconvolto la comunità di Sogliano Cavour. Il fuoco ha avvolto un’abitazione, poi la tragedia che si è consumata all'interno di una casa in via Cairoli, dove una donna di 84 anni ha perso la vita. L’episodio, avvenuto nella serata di oggi, sarebbe.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Sogliano Cavour, passo indietro del sindaco e tre proposte a confrontoSOGLIANO CAVOUR – Una probabile corsa a tre quella che si concretizzerà a breve nelle prossime elezioni amministrative di Sogliano Cavour. Dramma in centro nella tarda serata: donna muore lanciandosi da una finestra di un'abitazioneSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per la signora non c'è stato nulla da fare.