DR7 | da startup della mobilità premium a realtà luxury-tech

In poco più di due anni, DR7 si è evoluta da startup di mobilità premium a un’azienda che integra tecnologia proprietaria e servizi di lusso in un unico ecosistema. Originariamente fondata a Cagliari, la società ha ampliato la propria offerta includendo soluzioni di alta gamma e innovazione tecnologica nel settore dei trasporti di fascia alta. La trasformazione ha portato a un posizionamento nel segmento luxury-tech.

In poco più di due anni, DR7 è passata da una giovane realtà nata a Cagliari a un progetto imprenditoriale che oggi unisce mobilità premium, tecnologia proprietaria e servizi luxury all'interno di un unico ecosistema. Fondata il 13 marzo 2024 da Valerio Saia e Ilenia Campagnola, l'azienda muove i primi passi con una sola vettura e una visione precisa: innovare un settore tradizionale attraverso nuovi modelli di servizio, digitalizzazione e attenzione all'esperienza del cliente. Fin dai primi mesi di attività, DR7 introduce nel mercato locale un format allora poco diffuso, basato sul noleggio di vetture sportive e premium anche per brevi periodi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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