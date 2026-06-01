DR7 | da startup della mobilità premium a realtà luxury-tech

Da iltempo.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In poco più di due anni, DR7 si è evoluta da startup di mobilità premium a un’azienda che integra tecnologia proprietaria e servizi di lusso in un unico ecosistema. Originariamente fondata a Cagliari, la società ha ampliato la propria offerta includendo soluzioni di alta gamma e innovazione tecnologica nel settore dei trasporti di fascia alta. La trasformazione ha portato a un posizionamento nel segmento luxury-tech.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In poco più di due anni, DR7 è passata da una giovane realtà nata a Cagliari a un progetto imprenditoriale che oggi unisce mobilità premium, tecnologia proprietaria e servizi luxury all'interno di un unico ecosistema. Fondata il 13 marzo 2024 da Valerio Saia e Ilenia Campagnola, l'azienda muove i primi passi con una sola vettura e una visione precisa: innovare un settore tradizionale attraverso nuovi modelli di servizio, digitalizzazione e attenzione all'esperienza del cliente. Fin dai primi mesi di attività, DR7 introduce nel mercato locale un format allora poco diffuso, basato sul noleggio di vetture sportive e premium anche per brevi periodi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

dr7 da startup della mobilit224 premium a realt224 luxury tech
© Iltempo.it - DR7: da startup della mobilità premium a realtà luxury-tech
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

IA auto-migliorante: startup da 4 miliardi attira i colossi techUna startup specializzata in intelligenza artificiale, chiamata Recursive Superintelligence, ha raccolto almeno 500 milioni di dollari in...

Zeekr, arriva in Italia il brand premium di Geely, hi-tech e 100% elettricoNel 2025, il marchio premium di Geely, Zeekr, debutta in Italia grazie all'ingresso di Jameel Motors Italia.

Temi più discussi: DR7: da startup della mobilità premium a realtà luxury-tech; Tasse, Alba Parietti non ne può più. Ecco che cos’ha detto. Video; Muore precipitando con il parapendio, tragedia al Lago di Garda.

dr7 da startup della mobilitàDR7: da startup della mobilità premium a realtà luxury-techIn poco più di due anni, DR7 è passata da una giovane realtà nata a Cagliari a un progetto imprenditoriale che oggi unisce ... iltempo.it

dr7 da startup della mobilitàdr7 saia campagnolaAffaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web