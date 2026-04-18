IA auto-migliorante | startup da 4 miliardi attira i colossi tech

Una startup specializzata in intelligenza artificiale, chiamata Recursive Superintelligence, ha raccolto almeno 500 milioni di dollari in finanziamenti in soli quattro mesi dalla sua nascita. La società si occupa di sviluppare un'IA auto-migliorante e ha attirato l'interesse di alcune delle più grandi aziende tecnologiche al mondo. La raccolta di fondi è avvenuta in un breve periodo, segnando un rapido incremento nel settore.

Una nuova realtà nel settore dell’intelligenza artificiale, la startup Recursive Superintelligence, ha ottenuto un finanziamento di almeno 500 milioni di dollari in soli quattro mesi dalla sua creazione. L’operazione economica, che vede la società valutata 4 miliardi di dollari prima dell’ingresso dei nuovi capitali, è stata guidata da GV e ha la partecipazione di Nvidia, con la possibilità che l’importo totale raggiunga il miliardo di dollari a causa della forte domanda degli investitori. Il nucleo tecnico dietro la ricerca dell’autonomia algoritmica. Il progetto si basa sulla volontà di sviluppare un sistema di intelligenza artificiale capace di perfezionarsi autonomamente, eliminando la necessità dell’intervento umano nei processi di miglioramento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA auto-migliorante: startup da 4 miliardi attira i colossi tech Notizie correlate Guerra all’IA: i colossi del tech attaccano il politico di New YorkA Manhattan si sta consumando uno scontro senza precedenti tra i vertici dell’industria tecnologica e i rappresentanti legislativi, con le strategie... Gli invasati delle startup IA e l’ipocrisia della settimana schiavista da 72 oreIl modello 996, dalle 9 del mattino alle 9 di sera, sei giorni su sette, ha senso (forse) solo se sei il fondatore.