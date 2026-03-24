Zeekr arriva in Italia il brand premium di Geely hi-tech e 100% elettrico

Nel 2025, il marchio premium di Geely, Zeekr, debutta in Italia grazie all'ingresso di Jameel Motors Italia. La casa automobilistica si propone con veicoli completamente elettrici e dotati di tecnologie avanzate. La presentazione riguarda l’arrivo di modelli e la strategia di distribuzione sul territorio italiano. La notizia arriva in un momento di espansione del settore delle auto elettriche nel Paese.

(Adnkronos) – Dopo lo sbarco nel 2025 con Geely, Jameel Motors Italia porta sul nostro mercato anche Zeekr, un brand premium che arriva con due Suv, l'urban compact X (longo 4,43 metri) e il più grande 7X (4,78 m), cui si affiancherà presto lo shooting brake di lusso da 5 metri, lo 001 e la sportiva 7GT. Una gamma 100% elettrica – ma con la possibilità di offrire anche versioni plug-in in futuro – che, sottolinea all'Adnkronos Marco Santucci, consigliere delegato di Jameel Motors Italia, "è sicuramente affine ai gusti europei per design, tecnologia all'avanguardia, prezzo accessibile. Penso che i suoi modelli possano essere... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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