Dove vedere in tv Italia-Turchia amichevole volley femminile 2026 | orario programma streaming

Stasera l’Italia e la Turchia si sfidano in un’amichevole di pallavolo femminile che si svolge in diretta televisiva. La partita fa parte di una serie di incontri preparatori che le squadre nazionali stanno disputando prima dell’inizio ufficiale della stagione, previsto per il 3 giugno con la partenza della Nations League. L’evento, con orario e programma disponibili, sarà trasmesso anche in streaming, consentendo agli appassionati di seguire il match da diversi dispositivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’Italia continua a muovere i primi passi nella stagione riservata alle Nazionali e si cimenta in alcune amichevoli che servono a scaldare i motori in vista dell’inizio ufficiale di questa annata agonistica, previsto il 3 giugno con la Nations League. Dopo le due vittorie contro la Francia tra Biella e Novara, le azzurre saranno impegnata in un quadrangolare a Genova contro tre avversarie di enorme caratura internazionale (Serbia, Turchia, Polonia: sulla carta le avversarie principali agli Europei). Le ragazze del CT Julio Velasco esordiranno nel capoluogo ligure nella giornata di venerdì 22 maggio (ore 21.00) contro la Serbia e torneranno in scena sabato 23 maggio (ore 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Turchia, amichevole volley femminile 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile Sullo stesso argomento Dove vedere in tv Italia-Serbia, amichevole volley femminile: orario, programma, streamingDopo il doppio impegno contro la Francia in terra piemontese, l’Italia si appresta a tornare in campo per un quadrangolare in quel di Genova: tre... Dove vedere in tv Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma gara-2, streamingMilano ha incominciato in maniera brillante la propria avventura nei playoff scudetto, sconfiggendo Vallefoglia con un secco 3-0 e si è portata in... L'episodio finale di #laforzadiunadonna è stato uno dei più visti nella storia di Fox TV e lo rimane tuttora. I dati sugli ascolti non lasciavano spazio a dubbi, questa serie è stata un fenomeno assoluto in Turchia . x.com Dove vedere in tv Italia-Turchia, amichevole volley femminile 2026: orario, programma, streamingL'Italia continua a muovere i primi passi nella stagione riservata alle Nazionali e si cimenta in alcune amichevoli che servono a scaldare i motori in ... oasport.it