Dove vedere in tv Italia-Polonia amichevole volley femminile 2026 | orario programma streaming

Nella prossima settimana, le nazionali di volley femminile si preparano per un quadrangolare a Genova, in programma dal 22 al 24 maggio. Le azzurre, dopo aver vinto due incontri contro la Francia tra Biella e Novara, parteciperanno alla AIA Aequilibrium Cup nel capoluogo ligure. La partita tra Italia e Polonia sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. I dettagli sugli orari e il programma completo saranno comunicati nelle prossime ore.

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L’Italia affronterà un quadrangolare amichevole a Genova nel weekend del 22-24 maggio: dopo le due vittorie ottenute contro la Francia tra Biella e Novara, le azzurre saranno impegnate nel capoluogo ligure, dove si disputerà la AIA Aequilibrium Cup. La nostra Nazionale di volley femminile giocherà tre partite contro avversarie di lusso (Serbia, Turchia, Polonia): saranno gli ultimi test prima dell’esordio in Nations League, previsto il prossimo 3 giugno. Le ragazze del CT Julio Velasco debutteranno venerdì 22 maggio (ore 21.00) contro la Serbiae proseguiranno sabato 23 maggio (ore 21.00) contro la Turchia, mentre domenica 24 maggio (ore 21.00) le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 incroceranno la Polonia per congedarsi con il pubblico e iniziare a preparare la trasferta di Brasilia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Polonia, amichevole volley femminile 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Europei pallamano, Italia-Polonia 29-28: gli highlights Sullo stesso argomento Dove vedere in tv Italia-Turchia, amichevole volley femminile 2026: orario, programma, streamingL’Italia continua a muovere i primi passi nella stagione riservata alle Nazionali e si cimenta in alcune amichevoli che servono a scaldare i motori... Dove vedere in tv Italia-Serbia, amichevole volley femminile: orario, programma, streamingDopo il doppio impegno contro la Francia in terra piemontese, l’Italia si appresta a tornare in campo per un quadrangolare in quel di Genova: tre... Licenziamenti negli stabilimenti di Porcia (PN),Susegana (TV) Forlì e Solaro (MI); la sede di Cerreto D’Esi (AN) verrà chiusa e produzione trasferita in Polonia. 1.700 famiglie su una strada. La #crisiindustriale nel nostro Paese è drammatica. #Electrolux #Urso x.com Qualcuno sa quando e dove saranno disponibili questi rotoli da comprare in Europa? reddit