Dove vedere in tv Errani Vavassori-Danilina Tracy oggi Roland Garros 2026 | orario programma streaming
La partita di doppio misto tra la coppia italiana composta da Sara Errani e Andrea Vavassori e quella kazaka-statunitense di Anna Danilina e JJ Tracy si svolge oggi a Roland Garros 2026. La coppia italiana, prima nel tabellone, affronta i settimi del seeding nel match che si terrà in streaming e in diretta tv. Non sono stati ancora comunicati orari precisi o dettagli sul programma di trasmissione.
Tenterà l’assalto alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis la coppia azzurra composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori, accreditati della prima testa di serie, che affronteranno la kazaka Anna Danilina e lo statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-SVAJDA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-DANILINATRACY (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) Il match dei quarti di finale che vedrà protagonista la coppia italiana, dunque, sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Bravissimi Sara e Andrea Gli azzurri rimontano nel match tiebreak da 1-6 a 10-6 e conquistano i quarti di finale, dove affronteranno le teste di serie numero 7? Danilina/Tracy @BMWItalia x.com
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