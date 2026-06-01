Dove vedere in tv Errani Vavassori-Danilina Tracy oggi Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Notizia in breve

La partita di doppio misto tra la coppia italiana composta da Sara Errani e Andrea Vavassori e quella kazaka-statunitense di Anna Danilina e JJ Tracy si svolge oggi a Roland Garros 2026. La coppia italiana, prima nel tabellone, affronta i settimi del seeding nel match che si terrà in streaming e in diretta tv. Non sono stati ancora comunicati orari precisi o dettagli sul programma di trasmissione.