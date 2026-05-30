Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Paul Willis Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Domenica 31 maggio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori scenderanno in campo negli ottavi di finale di doppio al Roland Garros, affrontando la coppia composta dall’elvetico Jakub Paul e dal britannico Marcus Willis. La partita si svolgerà nel torneo di doppio maschile. Per seguire l’incontro, si può consultare la programmazione televisiva o le piattaforme di streaming che trasmettono il torneo.

Simone Bolelli e Andrea Vavassor i torneranno in campo domenica 31 maggio per affrontare negli ottavi di finale del tabellone di doppio al Roland Garros la coppia forma dall’elvetico Jakub Paul e dal britannico Marcus Willis. Gli azzurri hanno grandi ambizioni, reduci dal trionfo agli Internazionali d’Italia in un giorno storico per il tennis tricolore. Dopo aver sconfitto all’esordio l’australiano James Duckworth e l’argentino Marco Trungelliti per 6-2 6-4, l’emiliano e il piemontese si sono ripetuti contro duo formato dal neozelandese Michael Venus e dall’indiano Yuki Bhambri, uscendo vittoriosi con lo score di 6-3 6-4. Si va a caccia del quarto titolo stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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