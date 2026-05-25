Il nuovo film horror di André Øvredal, che si intitola Passenger ed è attualmente in sala, porta con sé una curiosità inquietante che va oltre il racconto cinematografico. Secondo quanto emerso in una featurette, la pellicola è stata girata nello Stato di Washington, non lontano dal Green River, il fiume tristemente noto per essere stato il teatro dei crimini di uno dei serial killer più efferati della storia americana. Una scena di Passengers (fonte: Paramount Pictures) Il Green River è il luogo dove Gary Ridgway, conosciuto come lo “strangolatore di Green River”, abbandonò i corpi delle sue prime cinque vittime. Ridgway fu condannato per l’omicidio di quarantanove donne uccise tra il 1982 e il 1998 negli Stati Uniti nord-occidentali, una serie di crimini che terrorizzò l’area per oltre un decennio e mezzo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Passenger, il film horror girato nei luoghi di un serial killer: la coincidenza che inquieta

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