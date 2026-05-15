Leonardo Pieraccioni ha condiviso sui social un messaggio in occasione del trentesimo anniversario di ‘Il Ciclone’, il film del 1996 che ha contribuito a definire il cinema toscano. L’attore e regista ha affermato che rivedere il film ancora oggi influisce sul suo umore. La pellicola, considerata un classico, ha segnato un momento importante nella sua carriera e nella cultura cinematografica regionale. La celebrazione ha suscitato reazioni tra i fan e gli appassionati di cinema.

LATERINA PERGINE VALDARNO – “Se lo riguardo mi cambia l’umore”. Con un lungo messaggio pubblicato sui social, Leonardo Pieraccioni ha celebrato i 30 anni de ‘Il Ciclone’, il film cult del 1996 diventato uno dei simboli del cinema toscano. L’attore e regista ha ripercorso aneddoti, ricordi e retroscena della pellicola scritta insieme a Giovanni Veronesi, annunciando anche l’appuntamento del 16 maggio a Laterina Pergine Valdarno, una delle location storiche del film. “Ci si vede tutti lì e si brinda col ramato”, ha scritto Pieraccioni, ricordando la lunga ricerca della protagonista Lorena Forteza, l’incontro con Mario Monicelli e perfino il misterioso “sparire” del celebre motorino usato nel film. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pieraccioni celebra i 30 anni de ‘Il Ciclone’: “Quel film mi cambia ancora la vita”

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Leonardo Pieraccioni racconta i retroscena de Il Ciclone una delle commedie più amate degli anni 90

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