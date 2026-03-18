L'Aston Villa ha comunicato di voler riscattare Douglas Luiz dalla Juventus solo se determinate condizioni si presenteranno. La società inglese ha chiarito i criteri necessari affinché l’operazione si perfezioni, senza precisare dettagli sui parametri o le tempistiche. La Juventus, dal canto suo, rimane in attesa di eventuali sviluppi legati a questa trattativa.

. Il centrocampista a Birmingham in prestito con diritto. Il ritorno di Douglas Luiz a Birmingham sembra aver sprigionato una magia inaspettata. Al brasiliano sono bastate pochissime settimane per ritrovare lo smalto dei tempi migliori, cancellando con un colpo di spugna i diciotto mesi d’ombra trascorsi tra Juventus e Nottingham Forest. La metamorfosi del metronomo classe 1998 è merito della “cura” Unai Emery: il tecnico spagnolo, maestro nel rigenerare talenti tecnici, è riuscito a rimetterlo al centro del villaggio tattico dei Villans. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il futuro di Douglas Luiz è ora legato a doppio filo ai risultati sportivi dell’Aston Villa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz, l’Aston Villa ha deciso: ecco in quale caso riscatterà il brasiliano dalla Juventus

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Tutto quello che riguarda Douglas Luiz

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L'Aston Villa sta cercando di trattenere Douglas Luiz. Il centrocampista ha un ottimo rapporto con l'allenatore Emery e l'AVha un'opzione d'acquisto (25 milioni di euro + 3,5 milioni di euro di bonus). Non è un segreto del resto la volontà del ragazzo: li si trova - facebook.com facebook

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