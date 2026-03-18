Douglas Luiz l’Aston Villa ha deciso | ecco in quale caso riscatterà il brasiliano dalla Juventus
L'Aston Villa ha comunicato di voler riscattare Douglas Luiz dalla Juventus solo se determinate condizioni si presenteranno. La società inglese ha chiarito i criteri necessari affinché l’operazione si perfezioni, senza precisare dettagli sui parametri o le tempistiche. La Juventus, dal canto suo, rimane in attesa di eventuali sviluppi legati a questa trattativa.
. Il centrocampista a Birmingham in prestito con diritto. Il ritorno di Douglas Luiz a Birmingham sembra aver sprigionato una magia inaspettata. Al brasiliano sono bastate pochissime settimane per ritrovare lo smalto dei tempi migliori, cancellando con un colpo di spugna i diciotto mesi d’ombra trascorsi tra Juventus e Nottingham Forest. La metamorfosi del metronomo classe 1998 è merito della “cura” Unai Emery: il tecnico spagnolo, maestro nel rigenerare talenti tecnici, è riuscito a rimetterlo al centro del villaggio tattico dei Villans. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il futuro di Douglas Luiz è ora legato a doppio filo ai risultati sportivi dell’Aston Villa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Articoli correlati
Douglas Luiz Juventus, il riscatto da parte dell’Aston Villa è complicato. Tutti i dettagli sul futuro del centrocampista brasilianoTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...
Douglas Luiz Aston Villa, accordo trovato per il ritorno del brasiliano: la formula dell’operazione con la JuventusMercato Bologna, idea Fazzini per il centrocampo: avviati i contatti con la Fiorentina! Ecco la possibile formula Baturina, che retroscena! Prima del...
Tutto quello che riguarda Douglas Luiz
Temi più discussi: Douglas Luiz ha una nuova fidanzata dopo la fine con Alisha Lehmann: ha 19 anni, il papà è un ex calciatore; Douglas Luiz-Nico Gonzalez valgono... la Champions: tesoretto da 57 milioni, cosa può succedere; Clamoroso Juve, spunta il Dibu Martinez! L’idea Mondiale tra i pali: Douglas Luiz potrebbe aiutare; Idea Dibu Martinez per la Juventus? Con l'Aston Villa c'è in ballo il riscatto di Douglas Luiz.
Douglas Luiz-Aston Villa, il punto sul riscatto. Grazie a Emery sta tornando al topDa quando è tornato all'Aston Villa il centrocampista brasiliano Douglas Luiz sembra aver ritrovato il suo rendimento. Sbarcato a Birmingham. tuttomercatoweb.com
Douglas Luiz-Aston Villa, 2 condizioni per il riscattoL'Aston Villa starebbe pensando al riscatto del cartellino di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998 della Juventus che, a Birmingham, sembra aver ritrovato lo smalto perduto ... tuttojuve.com
L'Aston Villa sta cercando di trattenere Douglas Luiz. Il centrocampista ha un ottimo rapporto con l'allenatore Emery e l'AVha un'opzione d'acquisto (25 milioni di euro + 3,5 milioni di euro di bonus). Non è un segreto del resto la volontà del ragazzo: li si trova - facebook.com facebook
#DouglasLuiz riscattato all' #AstonVilla Le ultime x.com