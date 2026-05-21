Juve visto Douglas Luiz? Trionfa in Europa con l' Aston Villa e Spalletti riflette sul suo futuro

Recentemente si è parlato di un calciatore che ha ottenuto successi con l’Aston Villa in Europa League, dopo aver lasciato la Juventus. L’interesse nei suoi confronti è aumentato, mentre il suo attuale allenatore sta valutando le possibili mosse per il futuro. Nel frattempo, il club inglese ha visto anche l’addio di un altro ex giocatore, che ha deciso di lasciare la squadra. Questa situazione sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

C’è un velo juventino dietro al successo dell’Aston Villa in Europa League. La presenza sul campo porta sulle tracce di Douglas Luiz, concesso in prestito a gennaio dagli uomini della Continassa nella speranza di rimetterlo in linea ai suoi vecchi standard; quella dietro alla scrivania risponde al nome di Francesco Calvo, ex responsabile del marketing alla Juve e ora a capo di tutte le operazioni di business del club inglese. Il successo per 3-0 sul Friburgo è anche loro. Calvo ha lasciato la Juve nel momento in cui Elkann ha scelto di puntare su Comolli, che ha preso in mano anche il ramo del marketing oltre a quello sportivo. L’ex... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, visto Douglas Luiz? Trionfa in Europa con l'Aston Villa e Spalletti riflette sul suo futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Douglas Luiz back at aston villa here we go Sullo stesso argomento L’Aston Villa trionfa in Europa League: Friburgo dominato 3-0, fa festa anche Douglas Luizdi Marco BaridonAston Villa vince l’Europa League: Friburgo schiantato 3-0, fa festa anche Douglas Luiz in prestito dalla Juventus La notte europea... Douglas Luiz Juve, improvviso dietrofront dell’Aston Villa? Gli aggiornamenti sul riscatto del brasilianodi Angelo CiarlettaDouglas Luiz Juve, marcia indietro improvvisa dell’Aston Villa? Gli ultimi aggiornamenti sul riscatto del centrocampista... Quale sarà il futuro di Douglas Luiz? Gli ultimi aggiornamentiUno dei giocatori che tornerà alla Juventus a giugno è Douglas Luiz. Gianni Balzarini ha dato alcuni aggiornamenti sul suo futuro ... tuttojuve.com Juve, incubo Douglas Luiz: l'Aston Villa ha deciso e l'Atletico Madrid chiede lo sconto per Nico GonzalezDouglas Luiz e Nico Gonzalez: il brasiliano non ha convinto a Birmingham e tornerà alla Juventus, forse assieme all'argentino senza l'accordo con i Colchoneros. sport.virgilio.it