Doppia vincita al 10eLotto nel casertano bottino da 13mila euro

Due vincite al 10eLotto sono state registrate nel casertano nei giorni di venerdì e sabato, totalizzando un premio di 13mila euro. La provincia ha visto quindi due giocatori aggiudicarsi i premi, senza ulteriori dettagli sui punti vendita o sui numeri estratti. La somma complessiva vinta si riferisce ai due concorsi, senza indicazioni su eventuali vincitori singoli o modalità di gioco.

La provincia di Caserta fa festa con il 10eLotto con una doppia vincita registrata nei concorsi di venerdì e sabato con un bottino complessivo di 13mila euro.Come riferisce Agipronews, venerdì in via Linguiti ad Aversa premio da 7mila euro grazie a un 5. Sabato, alla ricevitoria di via Cesare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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