Nell’estrazione del SuperEnalotto del concorso 51, tenutasi sabato 28 marzo, nessuno ha indovinato i sei numeri vincenti, lasciando il Jackpot a 142,3 milioni di euro per il prossimo concorso di martedì 31 marzo 2026. Nel frattempo, nel salernitano sono stati registrati due premi del 10eLotto, anche se non sono stati comunicati dettagli sui valori vincenti o sui soggetti vincitori.

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso nazionale 51 di sabato 28 marzo, con il Jackpot che arriva a 142,3 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 31 marzo 2026. Su totale degli 8 "Punti 5" assegnati, 7 sono stati centrati grazie a due sistemi proposti nella Bacheca dei Sistemi Sisal. Il sistema "Ancora", proposto dal titolare Fabio Cutolo del "Bar Top Car – Presso SS Esso" situato in Strada Provinciale 30 SNC di Eboli, ha realizzato una vincita complessiva di 133.522,72€. Il sistema, composto da un integrale da 9 numeri con Superstar per un costo di € 126,00, ha prodotto: - 4 "Punti 5"- 30 "Punti 4"- 40 "Punti 3"- 10 "Punti 2". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Superenalotto e 10eLotto: doppia vincita nel salernitano

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