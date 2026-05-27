De Ketelaere ha registrato il maggior numero di minuti giocati tra i giocatori offensivi, con una media di circa 90 minuti a partita. In difesa, Djimsiti e Zappacosta sono stati i più impiegati, mentre a centrocampo de Roon e Pasalic hanno totalizzato il maggior numero di presenze. Le statistiche mostrano come i giocatori più presenti abbiano contribuito in modo consistente alle partite stagionali dell’Atalanta.

infodati. Stagione nerazzurra in archivio: le statistiche dei singoli reparto per reparto, in media ogni 90 minuti giocati tra tutte le competizioni. L’Atalanta ha appena chiuso una stagione complessa, per tanti motivi, sviscerati settimana dopo settimana negli ultimi nove mesi. Problemi che hanno riguardato anche la rosa: qualcosa non ha funzionato, tra giocatori utilizzati meno del previsto, prestazioni in calo e qualche problema fisico di troppo nei momenti più importanti. Ci sono però anche buone notizie, nuove scoperte, eterne conferme. © COPYRIGHT 2026 - S.E.S.A.A.B. S.p.a. con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 24121 Bergamo - E' vietata la riproduzione anche parziale Iscritta al Registro Imprese di Bergamo al n. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Djimsiti, de Roon, Pasalic e Zappacosta: fondamentali. De Ketelaere leader offensivo, tutti i numeri dei giocatori dell’Atalanta

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