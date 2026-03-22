Atalanta-Verona le formazioni ufficiali | De Ketelaere titolare

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Verona sono state annunciate. L'Atalanta scende in campo con un 3-4-2-1, con Carnesecchi tra i pali e i difensori Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo ci sono Zappacosta, De Roon, Ederson e Bernasconi, mentre in avanti giocano De Ketelaere, Zalewski e Krstovic. L'Hellas Verona presenta una formazione diversa, ma non sono state fornite le sue scelte ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Verona. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino. VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Orban, Bowie. All. Sammarco. De Ketelaere torna dal primo minuto e affiancherà Zalewski sulla trequarti e alle spalle di Krstovic. In mezzo al campo non ci sono novità: De Roon e Ederson in mediana affiancato da Ederson, mentre sulle corsie esterne agiscono Zappacosta e Bernasconi. Al centro della difesa gioca Djimsiti e non Hien, mentre i braccetti saranno Scalvini e Kolasinac. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Le formazioni ufficiali di Atalanta-Udinese: Kamaldeen titolare, panchina per De RoonLe scelte dei due allenatori: in difesa Kossounou sostituisce Scalvini, a centrocampo Musah insieme a Pasalic. Atalanta-Parma, le formazioni ufficiali: esordio da titolare per RaspadoriPalladino conferma Scamacca e De Ketelaere, Zalewski arretra da quinto a sinistra mentre in difesa si rivedono Scalvini e Ahanor Bergamo. Tutti gli aggiornamenti su Atalanta Verona le formazioni ufficiali... Temi più discussi: Atalanta-Verona: probabili formazioni e statistiche; Atalanta - Hellas Verona, probabili formazioni: recuperati Bernede e Slotsager; Probabile Formazione - 30° Giornata; Atalanta-Verona, le probabili formazioni: Palladino in cerca di risposte, Sammarco tenta la rimonta salvezza. Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali: la decisione su EdersonRaffaele Palladino e Paolo Sammarco hanno sciolto i dubbi della vigilia: ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Verona ... calcioatalanta.it Serie A 2025-2026: Atalanta-Verona, le probabili formazioniSituazione decisamente complicata per l'undici ospite, ultimo con 18 punti e con prospettive di salvezza sempre più ridotte ... sportal.it Le scelte di Palladino e Sammarco per Atalanta-Verona facebook #Atalanta- #Verona, le formazioni ufficiali x.com