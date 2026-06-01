Dopo anni di stop forzato potrebbe ripartire a breve il cantiere per la costruzione di 12 alloggi Erap

Il cantiere per la costruzione di 12 alloggi Erap a San Marcello potrebbe riprendere a breve, dopo anni di interruzione. L’intervento prevede la realizzazione di quattro unità di edilizia agevolata e otto di edilizia sovvenzionata. La ripresa dei lavori è possibile dopo un lungo periodo di sospensione, che aveva bloccato l’avvio delle operazioni di costruzione.

SAN MARCELLO – È destinata, dopo un’infinità di tempo, a risolversi la questione dell’intervento di realizzazione di 12 alloggi Erap nel comune di San Marcello, di cui 4 di edilizia agevolata e 8 di edilizia sovvenzionata. Il cantiere di via Carlo Alberto Dalla Chiesa è fermo da alcuni anni per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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