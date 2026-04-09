Erap arrivano 53 nuovi alloggi comunali La soddisfazione di sindaco e presidente dell' Ente

Nel Comune di Jesi sono stati completati 53 nuovi alloggi comunali gestiti dall’Erap, che saranno presto pronti per l’assegnazione. La verifica sulla consegna è stata condotta dal sindaco e dal presidente dell’Ente durante un sopralluogo nei quattro edifici interessati. La consegna degli alloggi è prevista in un periodo stabilito e i lavori sono stati confermati come conclusi.

JESI – Sono 53 i nuovi alloggi Erap nel Comune di Jesi che saranno disponibili in tempi certi.La ricognizione è stata effettuata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo e dal presidente Erap Tommaso Fagioli nel corso di un sopralluogo che ha interessato i quattro edifici dove insistono gli alloggi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Nel centro di Terni arrivano ventitré nuovi alloggi universitari: ecco doveLa giunta comunale di Terni ha votato la presa d’atto e la approvazione dello schema di patto di collaborazione tra Palazzo Spada e l’ente del terzo... La senatrice Gallone è la nuova presidente dell’Ispra. L’opposizione: “A rischio l’indipendenza dell’ente”Per la prima volta nella sua storia, come vi avevamo preannunciato, l’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (Ispra) sarà...