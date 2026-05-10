A Ascoli si è interrotto un cantiere gestito dall’Erap a causa di presunti rischi legati alla presenza di amianto. Le demolizioni erano state avviate senza aver prima effettuato le analisi sui materiali, portando l’Ispettorato del Lavoro a ordinare il blocco immediato delle attività per motivi di sicurezza. La situazione ha suscitato attenzione sulla gestione e controllo delle operazioni di rimozione nei cantieri edili.

? Punti chiave Come è stato possibile iniziare le demolizioni senza caratterizzare i materiali?. Perché l'Ispettorato del Lavoro ha ordinato il blocco immediato del cantiere?. Come hanno isolato le fibre tossiche per proteggere i residenti?. Chi ha garantito l'assenza di polveri nell'aria dopo l'incidente?.? In Breve L'incidente del 10 marzo 2025 è avvenuto senza precedente caratterizzazione dei materiali tossici.. L'Ast ha coordinato Spsal, Igiene e Sanità Pubblica insieme al laboratorio CiaLab.. La gestione ha richiesto il coinvolgimento di Rete ferroviaria italiana per la viabilità.. Le analisi ambientali hanno confermato l'assenza di fibre dopo l'uso della tensostruttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli, amianto nel cantiere Erap: cantiere fermato per sicurezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Stazione di Ascoli: 1,5 milioni sbloccano il cantiereUn anticipo di 1,5 milioni di euro è stato ufficialmente disposto per avviare il restyling della stazione ferroviaria di Ascoli.

Sicurezza sul lavoro, due denunce. Nel cantiere anche anziano ’in nero’Svariate irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, anche un anziano presente nel cantiere senza alcun rapporto di lavoro formalizzato.