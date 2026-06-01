Donne e materie scientifiche boom in Europa con 42,8 milioni di lavoratrici nel 2025 | Italia indietro al 47,2%

Da orizzontescuola.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2025, in Europa ci saranno 42,8 milioni di donne impiegate in settori scientifici e tecnologici. In Italia, questa quota rappresenta il 47,2% del totale femminile nel settore. Secondo Eurostat, nel complesso dell’Unione Europea, oltre 81,6 milioni di persone tra i 15 e i 74 anni lavorano in questi ambiti. La presenza femminile cresce, ma in Italia resta sotto la media europea.

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Il settore scientifico e tecnologico europeo parla sempre più al femminile. Secondo gli ultimi dati forniti da Eurostat, riferiti al 2025, oltre 81,6 milioni di persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni lavorano in questi campi nell’Unione Europea. Si tratta di un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente, pari a circa 1,5 milioni di nuovi occupati, e di una crescita del 25,3% nell’ultimo decennio. Di questa vasta platea, il 52,5% è composto da donne. Parliamo di ben 42,8 milioni di lavoratrici, impiegate prevalentemente nel ramo dei servizi. La loro quota è cresciuta del 2,3% in un solo anno e del 27,9% se si guarda al 2015. Tradotto in valori assoluti, significa che negli ultimi dieci anni le professioni scientifiche e tecnologiche hanno accolto oltre 9,3 milioni di donne in più. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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