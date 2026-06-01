Donne e materie scientifiche boom in Europa con 42,8 milioni di lavoratrici nel 2025 | Italia indietro al 47,2%

Nel 2025, in Europa ci saranno 42,8 milioni di donne impiegate in settori scientifici e tecnologici. In Italia, questa quota rappresenta il 47,2% del totale femminile nel settore. Secondo Eurostat, nel complesso dell’Unione Europea, oltre 81,6 milioni di persone tra i 15 e i 74 anni lavorano in questi ambiti. La presenza femminile cresce, ma in Italia resta sotto la media europea.

Il settore scientifico e tecnologico europeo parla sempre più al femminile. Secondo gli ultimi dati forniti da Eurostat, riferiti al 2025, oltre 81,6 milioni di persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni lavorano in questi campi nell’Unione Europea. Si tratta di un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente, pari a circa 1,5 milioni di nuovi occupati, e di una crescita del 25,3% nell’ultimo decennio. Di questa vasta platea, il 52,5% è composto da donne. Parliamo di ben 42,8 milioni di lavoratrici, impiegate prevalentemente nel ramo dei servizi. La loro quota è cresciuta del 2,3% in un solo anno e del 27,9% se si guarda al 2015. Tradotto in valori assoluti, significa che negli ultimi dieci anni le professioni scientifiche e tecnologiche hanno accolto oltre 9,3 milioni di donne in più. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Europa League.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

E-book e audiolibri in Europa: nel 2025 gli acquisti salgono al 9,5%, l’Italia resta indietro con meno del 5% di lettori digitaliNel 2025, in Europa, si prevede che gli acquisti di e-book e audiolibri raggiungeranno il 9,5% del totale delle vendite nel settore dei libri.

Inpgi: boom di ricongiunzioni, l’avanzo nel 2025 sale a 233 milioniEntro il 2025, l’avanzo dell’Inpgi dovrebbe salire a 233 milioni di euro, grazie a un aumento significativo delle ricongiunzioni.

Temi più discussi: Donne e materie scientifiche, boom in Europa con 42,8 milioni di lavoratrici nel 2025: Italia indietro al 47,2%; Chi ha detto che la matematica è da maschi?; Giovani, verso le carriere scientifiche se le vivono, non solo se le studiano; Dal voto alle donne alla parità nella scienza: dieci borse di studio da 3mila euro a giovani studentesse universitarie.

Ancora insistono, le donne non abbracciano le materie scientifiche perché sono meno portate per natura, come sono meno portate a fare il muratore,il camionista, l'idraulico, ecc. il patriarcato è nel loro cervello imbecille x.com

Perché i laureati in ingegneria, matematica e informatica hanno difficoltà con le donne? reddit

Donne e scienza, nuovi mattoni per costruire il futuro VIDEOL'impegno per colmare il divario di genere in ambito scientifico non riguarda più solo le materie Stem, che comprendono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica: per smantellare le barriere ancora ... ansa.it

#ValoreD4STEM: ecco perché non è vero che le donne non sono portate per la scienzaÈ una scelta condizionata dall’assurdo stereotipo che le donne non sono portate per le materie scientifiche, un insensato pregiudizio che, però, a furia di sentirlo ripetere, riesce a influenzare le ... iodonna.it