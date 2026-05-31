Inpgi | boom di ricongiunzioni l’avanzo nel 2025 sale a 233 milioni

Entro il 2025, l’avanzo dell’Inpgi dovrebbe salire a 233 milioni di euro, grazie a un aumento significativo delle ricongiunzioni. La legge 45 del 1990 sembra aver facilitato questa crescita, favorendo il recupero di contributi. Nel frattempo, la spesa per le pensioni è quasi raddoppiata in un solo anno, evidenziando un incremento rapido e consistente dei pagamenti pensionistici.

? Domande chiave Come influisce la legge 45 del 1990 su questo aumento di liquidità?. Perché la spesa per le pensioni è quasi raddoppiata in un anno?. Come vengono investiti i 186 milioni generati dalle nuove ricongiunzioni?. Quali rischi affronta l'ente con il nuovo portafoglio diversificato?.? In Breve Spesa pensionistica salita a 18,9 milioni di euro contro i 9,8 milioni del 2024.. Ricongiunzioni contributive tramite legge 45 del 1990 hanno generato 186,7 milioni di euro.. Gestione giornalisti dipendenti trasferita all'Inps dal 1° luglio 2022 per legge 2342021.. Rendimento patrimoniale del 4,38% con investimenti obbligazionari pari al 43,54% del totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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