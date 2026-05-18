Trovati i cadaveri di due donne in struttura abbandonata sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti in una struttura abbandonata dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due donne. La scoperta è stata fatta questa mattina, ma al momento non sono note le cause della morte né altri dettagli relativi alle circostanze del ritrovamento. Le autorità stanno verificando la situazione e proseguono le indagini sul caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Da quanto apprende NapoliToday sarebbero stati trovati i cadaveri di due donne in una struttura abbandonata. Si tratta di una scuola in disuso, oggetto di lavori di ristrutturazione, l'istituto alberghiero Tognazzi di viale Italia, a Pollena Trocchia. Sul posto i Carabinieri di Cercola e i Vigili. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Strage Capodanno in Svizzera, il racconto di chi si è salvato: Gente bruciata e urla strazianti

Video Strage Capodanno in Svizzera, il racconto di chi si è salvato: Gente bruciata e urla strazianti

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Crolla palazzina abbandonata a Licata, Vigili del Fuoco sul posto: “In corso verifiche tra le macerie”

Incendio a Pontecagnano, due silos prendono fuoco: vigili Del Fuoco sul postoSono attualmente in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per chiarire l'esatta dinamica e le cause che hanno innescato...

Trovati cadaveri di due donne in struttura abbandonata, sul posto carabinieri e vigili del fuocoDa quanto apprende NapoliToday sarebbero stati trovati i cadaveri di due donne in una struttura abbandonata. I corpi senza vita sono stati individuati in una scuola in disuso, la Tognazzi di viale Ita ... napolitoday.it

Morte di Denisa e Ana: pm chiedono l’ergastolo per FrumuzacheMaria Denisa Adas (foto dai profili social) FIRENZE - E' stato chiesto l'ergastolo con isolamento diurno di 18 mesi alla Corte d'Assise di Firenze dai pm ... firenzepost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web