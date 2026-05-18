Trovati i cadaveri di due donne in struttura abbandonata sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Nella giornata di oggi, i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti in una struttura abbandonata dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due donne. La scoperta è stata fatta questa mattina, ma al momento non sono note le cause della morte né altri dettagli relativi alle circostanze del ritrovamento. Le autorità stanno verificando la situazione e proseguono le indagini sul caso.

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