Rita Atria e il caso del canone Rai | polemiche a 34 anni dalla morte della testimone di giustizia
A 34 anni dalla morte di Rita Atria, figura simbolo della lotta antimafia, un’associazione dedicata a lei ha ripetutamente segnalato l’assenza di risposte da parte delle istituzioni riguardo al caso del canone Rai. La denuncia arriva in un momento in cui si riaccendono le polemiche sulla gestione delle pratiche legate ai pagamenti e alle questioni legali connesse alla televisione pubblica. La questione viene sollevata senza, al momento, risposte ufficiali o interventi da parte delle autorità competenti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La denuncia dell’associazione antimafia dedicata a Rita Atria. A oltre trent’anni dalla morte di Rita Atria, l’associazione antimafia che porta il suo nome torna a denunciare l’assenza di risposte da parte delle istituzioni. Al centro della protesta c’è una richiesta di pagamento del canone Rai intestata proprio alla giovane testimone di giustizia, morta nel 1992. A sollevare il caso è stata Nadia Furnari, vicepresidente dell’associazione nata a Milazzo nel 1994 in memoria della ragazza che collaborò con il giudice Paolo Borsellino negli ultimi mesi della sua vita. “Lo Stato ignora le richieste sulla sua morte, ma le chiede il canone”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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