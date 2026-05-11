Finagricola blockchain e tracciabilità al centro della seconda puntata del podcast Una Storia di Qualità

Nel secondo episodio del podcast promosso da Finagricola si affronta il tema della trasparenza nella filiera agricola, con un focus sulla tecnologia blockchain e sulla tracciabilità dei prodotti. Viene spiegato come queste innovazioni migliorino la trasparenza e la sicurezza lungo tutto il percorso dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione. L'episodio include interventi di esperti che illustrano l'uso di queste tecnologie e i benefici pratici che comportano.

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