Finagricola blockchain e tracciabilità al centro della seconda puntata del podcast Una Storia di Qualità
Nel secondo episodio del podcast promosso da Finagricola si affronta il tema della trasparenza nella filiera agricola, con un focus sulla tecnologia blockchain e sulla tracciabilità dei prodotti. Viene spiegato come queste innovazioni migliorino la trasparenza e la sicurezza lungo tutto il percorso dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione. L'episodio include interventi di esperti che illustrano l'uso di queste tecnologie e i benefici pratici che comportano.
Nel nuovo episodio del podcast promosso da Finagricola si parla di trasparenza della filiera, origine dei prodotti e fiducia del consumatore con Giuseppe Coletti, CEO di Authentico Prosegue il percorso di “Una Storia di Qualità”, il podcast dedicato al racconto dell’esperienza di Finagricola, realtà di riferimento dell’agroalimentare italiano. Dopo la prima puntata con Gerardo Palo, fondatore dell’azienda che quest’anno celebra i suoi 40 anni, il secondo episodio accende i riflettori su un tema sempre più centrale: la tracciabilità dei prodotti, la trasparenza della filiera e il valore della fiducia. La puntata, disponibile a questo link https:linktr.🔗 Leggi su Zon.it
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Si parla di: Finagricola, blockchain e tracciabilità dei prodotti; Battipaglia. Finagricola e la Blockchain: Quando la Fiducia Passa per un QR Code.
Prosegue il viaggio di Una Storia di Qualità, la rubrica podcast dedicata al racconto dell’esperienza di #Finagricola, tra le realtà di riferimento dell’agroalimentare italiano. Dopo l’esordio con Gerardo Palo, fondatore dell’azienda, che quest’anno compie 40 a facebook