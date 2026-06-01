Donazione d' eccezione ai Musei Byron e del Risorgimento | alla collezione si aggiungono due manifesti originali

Due manifesti originali sono stati donati ai Musei Byron e del Risorgimento, aggiungendosi alle collezioni esistenti a Palazzo Guiccioli.

Una nuova donazione arricchisce i Musei Byron e del Risorgimento di due preziosi documenti destinati ad accrescere le collezioni presenti a Palazzo Guiccioli. L'ex sindaco Giordano Angelini e la moglie Claudia Bassi, infatti, hanno donato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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