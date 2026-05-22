musei byron e del risorgimento visitatori da tutto il mondo

Negli ultimi dodici mesi, i musei dedicati a Byron e al Risorgimento sono diventati tra le attrazioni più visitate della città. Entrambi i siti hanno registrato un flusso continuo di visitatori provenienti da vari paesi, attirando persone di diversa provenienza e età. I musei si trovano nel centro storico e sono aperti tutti i giorni, con orari che vanno dalle prime ore del mattino fino a sera inoltrata. Le strutture offrono visite guidate e mostre temporanee che arricchiscono l’esperienza dei visitatori.

Sono la grande novità dell’ultimo anno, meta ininterrotta di turisti e turiste da tutto il mondo, attratti dalla storia d’amore tra Lord Byron e la Contessina Teresa, e dallo straordinario e prima d’ora poco esplorato rapporto del poeta con il Risorgimento italiano e la Carboneria: a Ravenna i Musei Byron e del Risorgimento hanno portato una di fascino e una forte attrazione internazionale, come dimostrano la recente visita dei Reali d’Inghilterra Carlo e Camilla e l’incremento in un solo anno in città di turisti da ogni parte del mondo, con un 20% in più soltanto di ospiti inglesi. Con la loro duplice narrazione, multimediale e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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