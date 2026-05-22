Musei Byron e del Risorgimento Visitatori da tutto il mondo

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi dodici mesi, i musei dedicati a Byron e al Risorgimento sono diventati tra le attrazioni più visitate della città. Entrambi i siti hanno registrato un flusso continuo di visitatori provenienti da vari paesi, attirando persone di diversa provenienza e età. I musei si trovano nel centro storico e sono aperti tutti i giorni, con orari che vanno dalle prime ore del mattino fino a sera inoltrata. Le strutture offrono visite guidate e mostre temporanee che arricchiscono l’esperienza dei visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono la grande novità dell’ultimo anno, meta ininterrotta di turisti e turiste da tutto il mondo, attratti dalla storia d’amore tra Lord Byron e la Contessina Teresa, e dallo straordinario e prima d’ora poco esplorato rapporto del poeta con il Risorgimento italiano e la Carboneria: a Ravenna i Musei Byron e del Risorgimento hanno portato una di fascino e una forte attrazione internazionale, come dimostrano la recente visita dei Reali d’Inghilterra Carlo e Camilla e l’incremento in un solo anno in città di turisti da ogni parte del mondo, con un 20% in più soltanto di ospiti inglesi. Con la loro duplice narrazione, multimediale e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

musei byron e del risorgimento visitatori da tutto il mondo
© Quotidiano.net - Musei Byron e del Risorgimento. Visitatori da tutto il mondo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Da Lercaro a Byron: 8 nuovi museiSalgono a 134 i musei riconosciuti in Emilia-Romagna: la Giunta regionale ha accreditato otto nuovi istituti nel Sistema museale regionale, che...

Leggi anche: Tour ravennate per il ministro Giuli, tra Musei Byron e San Vitale: "Ammirato da tanta cultura e bellezza"

musei byron musei byron e delMusei Byron e del Risorgimento. Visitatori da tutto il mondoSono la grande novità dell’ultimo anno, meta ininterrotta di turisti e turiste da tutto il mondo, attratti dalla storia ... quotidiano.net

musei byron musei byron e delIl ministro Giuli incantato dai Musei Byron: Cultura e bellezza straordinarie‘Grato, ammirato e mai pago di tanta cultura, bellezza, e ospitalità. Con effetto. Alessandro Giuli’. Lo ha scritto il Ministro della Cultura Alessandro Giuli sul libro degli ospiti, all’uscita della ... ravennawebtv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web