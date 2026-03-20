Da Lercaro a Byron | 8 nuovi musei

La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha ufficialmente riconosciuto otto nuovi musei nel Sistema museale regionale, portando il totale a 134 istituti. Questi musei sono stati inseriti nel sistema che garantisce anche il riconoscimento a livello nazionale. Inoltre, sono stati rinnovati i riconoscimenti di tredici musei già esistenti. La lista dei nuovi musei include Lercaro e Byron.

Salgono a 134 i musei riconosciuti in Emilia-Romagna: la Giunta regionale ha accreditato otto nuovi istituti nel Sistema museale regionale, che comporta automaticamente il riconoscimento in quello nazionale, e ha rinnovato la certificazione ad altri tredici già presenti. I nuovi ingressi sono il Museo d’arte Cardinale Giacomo Lercaro a Bologna, il Museo civico archeologico ‘A. Crespellane’ di Valsamoggia (Bologna), il Maf-Museo archeologico ‘Tobia Aldini’ di Forlimpopoli (Forlì-Cesena), la Palazzina Marfisa D’Este di Ferrara, i Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna, il Museo della maschera del Carnevale di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), il Fellini Museum di Rimini e la Pinacoteca comunale di Verrucchio (Rimini). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Articoli correlati Musei Byron e del Risorgimento: a Londra si celebra il poeta ribelleRavenna, 28 gennaio 2026 – Lo scalone di Belgrave Square che conduce al piano nobile dell’Istituto Italiano di Cultura a Londra è già affollatissimo... Gli anniversari 2026. Asinelli in fiamme, l’addio alla Funivia e la morte di Lercaro850 ANNI FA Nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfisse le truppe di Federico Barbarossa.