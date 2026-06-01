Sabato scorso, Donald Trump ha pubblicato due post all'ora sul suo account di Truth, raggiungendo un totale di circa 24 aggiornamenti in poche ore. L'account conta meno di 12.000 follower. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto dei post o sulle motivazioni di questa frequenza di pubblicazioni. La strategia di Trump sui social continua a essere molto attiva, con una presenza quotidiana molto intensa.

Donald Trump ha stabilito un nuovo record. In poche ore sabato scorso sul suo account di Truth, che conta poco meno di 12.8 milioni di follower, sono stati pubblicati in rapida successione 48 contenuti. Una media di 2 post all’ora. Adesso, si badi bene, il record non soltanto nel numero di post che hanno inflazionato il del presidente americano, che vale sempre la pena ricordare è anche il proprietario della piattaforma di social media, quanto invece riguarda il contenuto narrativo complessivo e le forme. Infatti, da quando Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca per la seconda volta, a gennaio del 2025, ha messo in campo una strategia... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilgiornale.it - Donald Trump e la "democrazia cognitiva": due post all'ora sui social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump Criticizes Gavin Newsom and Democrats, Recounts Cognitive Test Experience | AC1N

Notizie e thread social correlati

Perché Donald Trump ora punta a mettere le mani sui Balcani?Recentemente si è diffusa la notizia di un interesse crescente da parte di un ex presidente statunitense verso i Balcani, con l’obiettivo di...

Ora è ufficiale, il Napoli saluta Conte con un post sui social: "Grazie mister"Il Napoli ha annunciato sui social di aver concluso il rapporto con l’allenatore, ringraziandolo con un messaggio pubblicato online.

Temi più discussi: Le carte perdenti in mano a Donald Trump; Donald Trump gioca a Risiko con l'Europa: intervista a Vincenzo Camporini (22.05.2026); La cleptocrazia di Trump: ora ha un'immunità civile e fiscale perenne, nessuno potrà più indagare su possibili reati; Le ore infinite nella Situation Room: ma come sta davvero Donald Trump?.

MEDIO ORIENTE | Donald Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta Usa #ANSA x.com

Il burattino di Donald Trump, la finale di Champions League e uno scandalo di corruzione da 2 miliardi di sterline reddit

Accordo tra Usa e Iran in bilico: perché Trump chiede tempoGli Stati Uniti e l'Iran sembrano avere una bozza di intesa per fermare il conflitto, ma Donald Trump chiede altri giorni per una decisione finale, mentre la regione resta instabile. notizie.it

Guerra Iran, Donald Trump e l'accordo con Teheran: I negoziati procedono lentamenteTrump e guerra Iran: trattative ancora in corso tra revisione dell’accordo, nuove condizioni imposte e un’intesa che resta lontana nei tempi e nei contenuti. notizie.it