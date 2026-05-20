Recentemente si è diffusa la notizia di un interesse crescente da parte di un ex presidente statunitense verso i Balcani, con l’obiettivo di consolidare una posizione di influenza nella regione. Secondo fonti ufficiali, la strategia si concentra sull’acquisizione di risorse energetiche nell’area dell’ex Jugoslavia, con un focus particolare sulla Bosnia ed Erzegovina. Questa scelta comporta rischi per la stabilità del paese, che si trova in una fase delicata di equilibrio tra diverse comunità e tensioni storiche.

Questo articolo su Donald Trump è pubblicato sul numero 22-23 di Vanity Fair in edicola fino al 2 giugno 2026. Cominciamo dal finale: «Entro giugno potrò lasciare l’incarico a un successore», ha detto il bavarese Christian Schmidt annunciando le sue dimissioni da Alto rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina. Il 1995 è quel tornante della Storia in cui si accavallano il genocidio di Srebrenica, l’intervento militare Nato e gli accordi di Dayton, che tuttora organizzano l’architettura istituzionale della Bosnia ed Erzegovina: la presidenza tripartita (serba, bosniaca e croata), le articolazioni territoriali (la federazione di Bosnia-Erzegovina e la Republika Srpska). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché Donald Trump ora punta a mettere le mani sui Balcani?

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DONALD TRUMP aclara la polémica con el HEMATOMA de su mano

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