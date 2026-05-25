Il Napoli ha annunciato sui social di aver concluso il rapporto con l’allenatore, ringraziandolo con un messaggio pubblicato online. La separazione tra la società e l’allenatore era stata anticipata dai protagonisti durante una conferenza stampa congiunta ieri. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivi o accordi economici. La comunicazione ufficiale conferma la fine del contratto e la volontà di entrambe le parti di proseguire separatamente.

Dopo la conferenza congiunta di ieri sera con Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte ad annunciare la separazione, adesso è anche il Napoli attraverso i canali ufficiali a dedicare un messaggio di saluto al tecnico. "Grazie, mister!", con una foto che ritrae il tecnico sorridente, apparso sui canali social del club. Poche parole, anche perché non c'era molto altro da aggiungere. Era stato già detto tutto dopo la gara di ieri con l'Udinese che ha chiuso il sipario su una stagione fatta di alti e bassi, ma chiusa comunque al secondo posto in campionato. "Non ho voluto sapere niente sul progetto futuro quando telefonai a De Laurentiis: in virtù dell'amicizia ho percepito che il mio percorso stava per finire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ora è ufficiale, il Napoli saluta Conte con un post sui social: "Grazie mister"

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