Una sospensione delle celebrazioni eucaristiche presso la Casa Circondariale di Poggioreale è stata annunciata a causa di carenze di personale. Un rappresentante religioso ha commentato che il diritto al culto non può essere sospeso e che va tutelata la dignità delle persone detenute. La decisione ha suscitato preoccupazione tra le autorità religiose, che hanno espresso forte indignazione per la situazione. Finora non sono state fornite indicazioni su come si intenda risolvere il problema.

"Esprimo profonda preoccupazione e forte indignazione per la notizia relativa alla sospensione delle celebrazioni eucaristiche presso la Casa Circondariale di Poggioreale a causa della carenza di personale.Il diritto alla libertà religiosa non rappresenta una concessione dell'Amministrazione Penitenziaria, ma un diritto fondamentale della persona sancito dalla Costituzione Italiana, garantito dall'Ordinamento Penitenziario e riconosciuto dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani. Privare una persona detenuta della possibilità di partecipare alla Santa Messa significa colpire una dimensione essenziale della sua esistenza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Don Salvatore Saggiomo: “Il diritto al culto non può essere sospeso. nei carceri va tutelata la dignità della persona”

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