Fine vita e dignità La battaglia della Cna per il diritto al consenso

La Cna ha avviato una campagna per sensibilizzare i cittadini sulle disposizioni anticipate di trattamento e sul diritto al consenso riguardo al fine vita. L'obiettivo è informare le persone su come poter esprimere le proprie volontà riguardo alle cure mediche in situazioni di fine vita e promuovere un dibattito su uno degli aspetti più complessi della medicina moderna.

Informare i cittadini sulle disposizioni anticipate di trattamento e aprire un confronto su uno dei temi più delicati della medicina contemporanea: il fine vita. È stato questo l’obiettivo del convegno promosso dall’Asl e Cna Pensionati che si è svolto sabato a Marina di Carrara negli spazi dell’Autorità portuale, con la partecipazione di medici, rappresentanti istituzionali, componenti del comitato etico e associazioni. Ad aprire i lavori è stato Gino Angelo Lattanzi, presidente di Cna Pensionati, che ha sottolineato la necessità di fare informazione sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (le Dat), dichiarazioni con cui una persona maggiorenne può esprimere in anticipo le proprie volontà sui trattamenti sanitari futuri nel caso in cui non sia più in grado di autodeterminarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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