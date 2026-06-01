Don Patriciello ha commentato come inquietante l’attentato incendiario contro un giornalista, avvenuto poco prima del suo viaggio a Bassano. Il parroco ha espresso preoccupazione per la sicurezza del cronista e ha sottolineato la gravità dell’episodio. La polizia sta indagando sull’incendio, che ha danneggiato gravemente l’auto del giornalista. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo dell’informazione e tra le autorità locali.

Il sacerdote Don Patriciello definisce inquietante l’attentato incendiario contro il cronista Cappellari, alla vigilia del suo viaggio a Bassano. Un gravissimo atto intimidatorio ai danni del mondo dell’informazione ha scosso le istituzioni, spingendo le personalità coinvolte a una profonda e preoccupata riflessione. Il noto sacerdote campano Don Patriciello ha commentato duramente il vile attentato incendiario compiuto nella notte contro la residenza di Adriano Cappellari, un giovane cronista vicentino che da mesi si occupa di raccontare le complesse dinamiche criminali di Caivano e le battaglie sociali del prete di frontiera. L’episodio ha... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Don Patriciello: il parroco definisce inquietante l’attentato al giornalista e teme per il prossimo viaggio in Veneto

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