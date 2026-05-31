caivano attentato incendiario contro la casa di un cronista vicino a don patriciello nel vicentino

Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa di un cronista vicino a don Patriciello nel Vicentino. Sono state trovate anche bombole sul luogo dell’attacco. Nessuno è rimasto ferito. Indagini in corso per identificare i responsabili.

Attentato incendiario nella notte contro l’abitazione a Enego, nel Vicentino, di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano, in provincia di Napoli, e l’attività del parroco del Parco Verde don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiare contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. “Esprimo la mia solidarietà al cronista vicentino Adriano Cappellari, bersaglio di un altro grave e vile atto intimidatorio. Colpire un giornalista per il suo lavoro significa colpire la libertà di informazione, presidio essenziale della democrazia. A Cappellari e alla sua famiglia giunga la mia vicinanza, insieme all’incoraggiamento a proseguire la propria attività raccontando la verità dei fatti”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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