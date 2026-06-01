Attentato al cronista don Patriciello | Andrò al forum di Bassano del Grappa

Da anteprima24.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo una notte di riflessione, il parroco di Caivano ha annunciato che giovedì 4 giugno parteciperà al forum sulle mafie a Bassano del Grappa. La decisione è stata presa dopo aver valutato i pro e i contro di partecipare all'evento. La partecipazione segue un episodio di attentato nei suoi confronti, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle motivazioni.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo una notte di riflessione e aver valutato pro e contro della scelta, il parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello, ha deciso che giovedì 4 giugno andrà al forum sulle mafie in programma a Bassano del Grappa (Vicenza). Ieri il sacerdote anticamorra aveva manifestato incertezza circa la sua presenza al forum, dopo l’attentato intimidatore al cronista veneto Adriano Cappellari, residente ad Enego, paese a pochi chilometri da Bassano. La matrice del fatto non è chiara, ma don Maurizio è comunque intervenuto sull’attentato perché nel 2024 fu invitato a Enego per un convegno sulle mafie e in quella circostanza... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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