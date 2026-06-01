Dopo una notte di riflessione, il parroco di Caivano ha annunciato che giovedì 4 giugno parteciperà al forum sulle mafie a Bassano del Grappa. La decisione è stata presa dopo aver valutato i pro e i contro di partecipare all'evento. La partecipazione segue un episodio di attentato nei suoi confronti, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle motivazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo una notte di riflessione e aver valutato pro e contro della scelta, il parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello, ha deciso che giovedì 4 giugno andrà al forum sulle mafie in programma a Bassano del Grappa (Vicenza). Ieri il sacerdote anticamorra aveva manifestato incertezza circa la sua presenza al forum, dopo l’attentato intimidatore al cronista veneto Adriano Cappellari, residente ad Enego, paese a pochi chilometri da Bassano. La matrice del fatto non è chiara, ma don Maurizio è comunque intervenuto sull’attentato perché nel 2024 fu invitato a Enego per un convegno sulle mafie e in quella circostanza... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Attentato al cronista, don Patriciello: “Andrò al forum di Bassano del Grappa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attentato a casa del cronista Adriano Cappellari. "Minacce anche a Meloni e don Patriciello". La premier: "È inaccettabile"Nella notte, un incendio ha danneggiato l’abitazione del giornalista a Enego, in provincia di Vicenza.

Caivano, attentato incendiario contro la casa di un cronista vicino a don Patriciello nel vicentinoIgnoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa di un cronista vicino a don Patriciello nel Vicentino.

Temi più discussi: Attentato al giornalista Cappellari, don Patriciello: Ogni volta qualcuno lascia le nostre foto assieme a Meloni; Asiago, Bottiglie incendiarie contro la casa di un cronista; Attentato al cronista, don Patriciello 'andrò al forum di Bassano del Grappa'; Attentato contro il cronista che racconta Caivano, la solidarietà di Meloni.

Attentato al cronista, don Patriciello 'andrò al forum di Bassano del Grappa'Dopo una notte di riflessione e aver valutato pro e contro della scelta, il parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello, ha deciso che giovedì 4 giugno andrà al forum sulle mafie in programma a Bassa ... ansa.it

Don Patriciello 'fatto inquietante, giovedì avrei dovuto essere a Bassano'Quello che è accaduto stanotte ad Adriano è inquietante. Un episodio molto grave e che accade alla vigilia della mia partecipazione a un forum sulle mafie in programma giovedì prossimo a Bassano del ... ansa.it