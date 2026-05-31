Nella notte, un incendio ha danneggiato l’abitazione del giornalista a Enego, in provincia di Vicenza. La polizia indaga sull’attentato, che si aggiunge a minacce rivolte anche alla presidente del consiglio e a un sacerdote. La premier ha definito l’episodio inaccettabile. Nessun dettaglio sulle cause dell’incendio o sui sospetti. La casa è stata colpita senza che ci siano stati feriti.

Paura nella notte per il giovane cronista vicentino Adriano Cappellari. Un attentato incendiario è infatti stato commesso contro la sua abitazione a Enego (Vicenza). Cappellari è da tempo impegnato nella costante testimonianza di quanto accade a Caivano (Napoli), e questa potrebbe essere una pista da tenere in considerazione. Allo stesso modo, il giovane cronista ha sempre difeso l'attività di don Maurizio Patriciello. Davanti alla sua abitazione è stata ritrovata una lettera, in cui c'erano minacce indirizzate anche alla premier Giorgia Meloni, oltre che a don Patriciello e alla vittima. Cappellari aveva già ricevuto lettere anonime simili contenenti minacce e inviti a interrompere la sua attività, alcune accompagnate da fotografie e riferimenti diretti ai suoi articoli e ai soggetti raccontati, con accuse a Meloni e Patriciello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attentato a casa del cronista Adriano Cappellari. "Minacce anche a Meloni e don Patriciello". La premier: "È inaccettabile"

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