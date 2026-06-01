Don Chisciotte il nuovo film diretto da Fabio Segatori e girato a Messina fa tappa al Cinema Lux

Dopo l’anteprima nazionale e l’uscita nelle sale italiane, il film “Don Chisciotte” di Fabio Segatori arriva in Sicilia, con una tappa al Cinema Lux. Il film, prodotto da Paola Columba e interpretato da Alessio Boni, è una versione moderna e visionaria del classico di Miguel de Cervantes. La produzione è stata girata a Messina. La presentazione fa parte di un tour che coinvolge diverse località della regione.

Dopo l’anteprima nazionale e l’uscita nelle sale italiane, prende il via il tour siciliano di presentazioni di “Don Chisciotte”, il nuovo film diretto da Fabio Segatori e prodotto da Paola Columba, con protagonista Alessio Boni; una rilettura contemporanea e visionaria del capolavoro di Miguel de. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Don Chisciotte - Trailer del film di Fabio Segatori con Alessio Boni

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