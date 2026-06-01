Domenico Giani riconfermato alla guida delle Misericordie d’Italia

Domenico Giani è stato confermato alla guida della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. La decisione è stata comunicata a Montecatini Terme, dove si è svolto l’annuale incontro delle Misericordie. La sua riconferma avviene dopo il mandato precedente, senza indicare altre candidature o cambiamenti nella leadership. La nomina è stata ufficializzata nel corso dell’evento, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle varie associazioni affiliate.

MONTECATINI TERME – Domenico Giani è stato riconfermato alla presidenza della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. La decisione è arrivata dall’assemblea elettiva nazionale riunita a Montecatini Terme, che ha rinnovato la fiducia all’attuale vertice dell’organizzazione di volontariato più antica d’Italia. La notizia ha raccolto subito le congratulazioni del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha espresso il proprio apprezzamento a nome dell’intera giunta regionale. “Questa riconferma – ha dichiarato – è il giusto riconoscimento per l’eccellente lavoro svolto in questi anni con dedizione, lealtà e profondo spirito di servizio”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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