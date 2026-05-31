Domenico Giani è stato confermato alla guida nazionale delle Misericordie, il movimento di volontariato con radici di oltre sette secoli. Durante il suo discorso, ha dedicato il ruolo alle vittime dell’incidente sull’Autosole, citando Giulia e Gianni come esempi. La nomina è avvenuta ad Arezzo, dove si svolge il vertice del movimento. Giani si mantiene al vertice di una delle reti solidali più antiche e diffuse in Italia.

Arezzo, 31 maggio 2026 – Arezzo ai vertici del volontariato italiano: Domenico Giani resta alla guida nazionale del movimento che da quasi otto secoli rappresenta una delle reti solidali più radicate del Paese. L’Assemblea elettiva della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, riunita a Montecatini Terme, ha infatti riconfermato l’aretino alla presidenza, rinnovandogli la fiducia per un nuovo mandato. Una conferma che va oltre il semplice risultato elettorale e che riconosce il percorso di una figura che, pur avendo ricoperto incarichi ai massimi livelli internazionali, non ha mai interrotto il legame con la città e con l’associazione nella quale è cresciuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giani al vertice delle Misericordie. La dedica alle vittime dell’Autosole: “Giulia e Gianni sono un esempio”

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