Il bergamasco Fabrizio Cattaneo riconfermato alla guida di Iov Italia

Nella mattina di sabato 14 marzo, nella Sala Viterbi della Provincia di Bergamo, si è tenuta una riunione durante la quale Fabrizio Cattaneo è stato riconfermato alla guida di Iov Italia. L’assemblea ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti e membri dell’organizzazione, che hanno confermato la fiducia nel suo ruolo di leadership. La seduta si è conclusa con l’approvazione all’unanimità della sua riconferma.

Bergamo. Nella mattina di sabato 14 marzo nella Sala Viterbi della Provincia si è svolta l’assemblea elettiva di Iov Italia, il comitato nazionale dell’International Organization of Folk Art, organismo internazionale impegnato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e delle tradizioni popolari. Alla presidenza è stato confermato il bergamasco Fabrizio Cattaneo, mentre il ruolo di presidente onorario è stato affidato a Luigi Scalas. Sono stati eletti Vicepresidenti Marcello Perrone, Giancarlo Castagna e Giampiero Cannas. Il ruolo di Segretario e Tesoriere è stato affidato a Fabrizio Nicola, affiancato dalla vice segretaria e vice tesoriere Ida Boffelli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: L’Italia candida il bergamasco Maurizio Martina alla guida della Fao Leggi anche: Fipe-Confcommercio, Matteo Musacci riconfermato alla guida dell'Emilia Romagna Una raccolta di contenuti su Fabrizio Cattaneo Argomenti discussi: Il bergamasco Fabrizio Cattaneo riconfermato alla guida di IOV Italia. Fabrizio Cattaneo è il nuovo direttore commerciale di Sprea EditoriA partire dal 1° ottobre 2025, Fabrizio Cattaneo entra in Sprea Editori con il ruolo di Direttore Commerciale delle Vendite, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, Alessandro Agnoli. Cattaneo ... primaonline.it Sprea Editori, Cattaneo nuovo direttore commercialeVicepresidente di Uelci e membro del Consiglio di Presidenza di Ali-Confcommercio, vanta un’ampia esperienza nel settore maturata negli anni al Gruppo Editoriale San Paolo. Dal 1° ottobre Fabrizio ... lettera43.it