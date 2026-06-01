Domenica tra il parco della Favorita e la Real casina cinese | tour sui Borbone a Palermo

Da palermotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 7 giugno alle 10:30 si svolge un tour tra il parco della Favorita e la Palazzina Cinese, con focus sulla storia dei Borbone a Palermo. L'itinerario include visite alla Palazzina Cinese e al Parco della Favorita, con un approfondimento sulla presenza storica di questi luoghi. La manifestazione inizia alle 10:30 e si svolge nel rispetto degli orari indicati.

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Domenica 7 giugno alle ore 10:30, viaggio storico tra arte e natura alla scoperta della Palazzina Cinese e del Parco della Favorita a Palermo.Si visiterà la Palazzina Cinese, luogo dagli arcani riferimenti massonici e dagli insoliti simboli orientali, adottati dai Borboni in un periodo di grandi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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