Domenica tra il parco della Favorita e la Real casina cinese | tour sui Borbone a Palermo

Notizia in breve

Domenica 7 giugno alle 10:30 si svolge un tour tra il parco della Favorita e la Palazzina Cinese, con focus sulla storia dei Borbone a Palermo. L'itinerario include visite alla Palazzina Cinese e al Parco della Favorita, con un approfondimento sulla presenza storica di questi luoghi. La manifestazione inizia alle 10:30 e si svolge nel rispetto degli orari indicati.