Itinerario alla scoperta della Palazzina Cinese e del Parco della Favorita | a Palermo torna il tour sui Borbone

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 17 si terrà un tour a Palermo che include una visita alla Palazzina Cinese e al Parco della Favorita. L’itinerario si concentra su aspetti storici, artistici e naturalistici di questi luoghi. La visita si svolge nel contesto di un percorso dedicato ai Borbone, con l’obiettivo di esplorare le testimonianze storiche e culturali presenti nella città. L’evento è aperto a chi desidera conoscere meglio queste due importanti attrazioni palermitane.

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Sabato 30 maggio alle ore 17, viaggio storico tra arte e natura alla scoperta della Palazzina Cinese e del Parco della Favorita a Palermo.Si visiterà la Palazzina Cinese, luogo dagli arcani riferimenti massonici e dagli insoliti simboli orientali, adottati dai Borboni in un periodo di grandi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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