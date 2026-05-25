Itinerario alla scoperta della Palazzina Cinese e del Parco della Favorita | a Palermo torna il tour sui Borbone

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 17 si terrà un tour a Palermo che include una visita alla Palazzina Cinese e al Parco della Favorita. L’itinerario si concentra su aspetti storici, artistici e naturalistici di questi luoghi. La visita si svolge nel contesto di un percorso dedicato ai Borbone, con l’obiettivo di esplorare le testimonianze storiche e culturali presenti nella città. L’evento è aperto a chi desidera conoscere meglio queste due importanti attrazioni palermitane.