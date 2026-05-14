Sicilia Winner 2026 a Palermo | al Parco della Favorita l’esposizione internazionale canina il programma

A Palermo, nel Parco della Favorita, si svolgerà dal 15 al 17 maggio l’esposizione internazionale canina chiamata “Sicilia Winner 2026”. L’evento si terrà all’interno di una struttura equestre e prevede tre giorni dedicati alle esposizioni di cani provenienti da diverse regioni. La manifestazione è un appuntamento annuale che coinvolge appassionati e addetti del settore.

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