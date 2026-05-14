Sicilia Winner 2026 a Palermo | al Parco della Favorita l’esposizione internazionale canina il programma
A Palermo, nel Parco della Favorita, si svolgerà dal 15 al 17 maggio l’esposizione internazionale canina chiamata “Sicilia Winner 2026”. L’evento si terrà all’interno di una struttura equestre e prevede tre giorni dedicati alle esposizioni di cani provenienti da diverse regioni. La manifestazione è un appuntamento annuale che coinvolge appassionati e addetti del settore.
Torna a Palermo l’annuale appuntamento con l’Esposizione internazionale canina: da venerdì 15 a domenica 17 maggio nella struttura equestre del Parco della Favorita si terrà il “Sicilia Winner 2026”. Nel corso delle tre giornate si svolgeranno esposizioni, raduni e mostre speciali che vedranno.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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