Domenica In ha trasmesso l’ultima puntata senza la presenza del conduttore che, per motivi personali, ha deciso di non partecipare. La sua assenza è stata comunicata prima della messa in onda, e il programma è andato avanti con altri volti noti. La decisione di non essere presente ha suscitato discussioni tra il pubblico e i media, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali. La produzione ha confermato la sostituzione temporanea del conduttore per le prossime puntate.

Secondo Dagospia Mammucari avrebbe mostrato grande nervosismo un paio di settimane fa perché la Rai avrebbe non solo dato uno stop a un suo nuovo progetto estivo ma non avrebbe ancora rinnovato Lo spaesato, il suo programma andato in onda su Rai2. Da qui la decisione di disertare Domenica In anche se, sempre secondo Dagospia, il malcontento sarebbe legato anche al fatto che il conduttore non sarebbe stato riconfermato nel contenitore domenicale di Rai1 l'anno prossimo - ora come ora, pare che sarà sempre Venier a condurre la trasmissione anche se, per sua stessa ammissione, il programma deve essere cambiato e rivisto -. Resta che, al di là del nervosismo e del malcontento, Teo Mammucari avrebbe dovuto dimostrare di essere il professionista che è congedandosi dal pubblico al pari degli altri colleghi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Domenica In e quel saluto amaro a Teo Mammucari che ha scelto (sbagliando) di disertare l'ultima puntata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Teo Mammucari dà forfait anche per l’ultima puntata di “Domenica In”. Mara Venier si fa seria in diretta: “Saluto anche te perché ti voglio bene”. Ecco cos’è successoTeo Mammucari non ha partecipato all’ultima puntata di “Domenica In”, che si è conclusa senza di lui.

Leggi anche: Domenica In, Teo Mammucari non tornerà nell’ultima puntata

Temi più discussi: Domenica In, Teo Mammucari scompare in diretta: Mara Venier costretta a condurre il suo gioco. Cosa è successo; Domenica In, Mara Venier chiude in lacrime: Non riesco a dire altro, Poi la dedica a Teo Mammucari e il dolore di Brignano: Loro vedono tutto; Domenica In e quel trucchetto dello spezzatino negli ascolti: la parte più vista dura (in realtà) solo 27 minuti; Perchè Teo Mammucari è scomparso dai radar e da Domenica IN: svelato il motivo.

Durante la registrazione di un programma di punta, in onda tutti i giorni, al noto conduttore sono saltati i nervi. Un componente del cast non ha eseguito alla lettera le sue indicazioni e a quel punto ha urlato contro il gruppo di lavoro lanciando un... x.com

Teo Mammucari dà forfait anche per l’ultima puntata di Domenica In. Mara Venier si fa seria in diretta: Saluto anche te perché ti voglio bene. Ecco cos’è ...Teo Mammucari non si è presentato nemmeno all'ultima puntata di Domenica In. Mara Venier lo saluta commossa: 'Ti voglio bene'. ilfattoquotidiano.it

Teo Mammucari assente al gran finale di Domenica In: il saluto affettuoso di Mara VenierMara Venier ha ricordato Teo Mammucari nei saluti conclusivi di Domenica In pur senza la sua presenza in studio; dietro l’assenza si parla di malumori con la Rai e di progetti bocciati ... notizie.it