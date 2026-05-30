Teo Mammucari non sarà presente nell’ultima puntata di Domenica In. Il comico e conduttore dunque non tornerà nello show dopo le polemiche e la sua assenza. Teo Mammucari assente nell’ultima puntata di Domenica In. Nella penultima puntata di Domenica In in tanti avevano notato l’assenza di Teo Mammucari. Il suo gioco telefonico “La cassaforte di Teo”, era infatti andato regolarmente in onda (con tanto di scritta nel led alle spalle della presentatrice), ma senza la sua presenza. Nessuna spiegazione da Mara Venier che aveva continuato a condurre la puntata, sino ai saluti finali. Ora sembra che Mammucari non tornerà nemmeno nell’ultima puntata di Domenica In. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, Teo Mammucari non tornerà nell’ultima puntata

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Peppe Iodice e le polemiche a Domenica In: «Teo Mammucari Non ci voglio pensare»

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