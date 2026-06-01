Un gruppo di sei escursionisti è stato soccorso aereo dopo essere rimasto bloccato da un temporale nella zona di Domaso. I soccorritori sono intervenuti con un elicottero, riuscendo a raggiungere i tre uomini e tre donne bloccati in un'area impervia. Non sono stati segnalati feriti gravi. Le operazioni di salvataggio sono state coordinate dalle squadre di emergenza, che hanno garantito il recupero dei dispersi senza incidenti.

? Domande chiave Come hanno fatto i soccorritori a rimanere intrappolati insieme agli escursionisti?. Cosa ha bloccato fisicamente il passaggio del fuoristrada dei vigili del fuoco?. Perché l'intervento via terra è diventato impossibile in pochi minuti?. Quali danni hanno causato le frane alla percorribilità dei sentieri locali?.? In Breve L'allarme per i due escursionisti è scattato intorno alle 17:00 del 31 maggio.. Il torrente locale e una frana hanno bloccato il fuoristrada dei vigili di Dongo.. L'elicottero Drago del Piemonte ha recuperato 6 persone totali tramite verricello.. Il soccorso alpino ha coinvolto 2 operatori insieme ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domaso, soccorso aereo per 6 persone bloccate dal temporale

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